Handicappede ældre sagsøger staten for diskrimination

Og den eneste grund til det er, at hun har rundet pensionsalderen, siger kvindens advokat, Bjørn Jacobsen, onsdag i Østre Landsret

Den 69-årige Birte Brejner fra landsbyen Hørve i Vestsjælland har hverken råd til at deltage i handicapgymnastik eller til at besøge venner og familie.

- Jeg bliver enormt hurtigt træt. Det betyder, at jeg har brug for hjælp til stort set alle praktiske gøremål og ledsagelse på længere afstand, siger Birte Brejner.

Hun har lagt sag an mod staten for at diskriminere handicappede ældre.

- Diskriminationen består i, at den eneste grund til, at man mister sin økonomiske støtte, er, at man fylder 65 år. Jeg er ikke ligestillet med andre i min aldersgruppe, lyder det fra Birte Brejner.

Inden Birte Brejner blev folkepensionist, fik hun hver måned 4500 kroner i støtte i form at et invaliditetsbeløb og såkaldte merudgiftsydelser.

Men da hun fyldte 65 og gik fra at være førtidspensionist til at være folkepensionist, blev de penge taget fra hende.

Og det er ifølge Birte Brejner diskrimination på grund af alder og handicap.

- Jeg har kæmpet i mange år med alle partiers socialordførere. Jeg har opsøgt de skriftende socialministre, men der var ikke lydhørhed, så jeg blev nødt til at gå rettens gang, siger Birte Brejner.

Birte Brejner er dog ikke ene om at tage kampen op på vegne af handicappede folkepensionister.

Tidligere landmand Gunner Frederiksen, der dagligt lider af en muskelsvindssygdom, har også lagt sag an mod staten.

- Selv om de bliver ældre, så ophører deres handicap ikke lige, siger advokat Bjørn Jacobsen.

Begge folkepensionister kræver hver en erstatning på 100.000 kroner i sagen mod Socialministeriet og Beskæftigelsesministeriet.

Men det er ikke det centrale for de to handicappede. De håber ifølge Bjørn Jacobsen, at politikerne vil komme på banen.

Sune Fugleholm fra Kammeradvokaten kræver staten frifundet.

Sagen fortsætter torsdag i Østre Landsret.