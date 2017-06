Halvdelen af de nyuddannede i ægyptologi er arbejdsløse

Det viser en opgørelse fra Uddannelsesministeriet over dimmitendledigheden for nyuddannede.

De studerende på ægyptologi, som igennem studietiden har dykket ned i den egyptiske oldtid og tiden under faraoerne, har størst risiko for at ende som arbejdsløse, når den sidste eksamen er afsluttet.

Blandt de nyuddannede i ægyptologi er 48 procent ledige efter mellem ni måneder og knap to år.

Lige efter ægyptologi kommer uddannelsen assyriologi og uddannelsen æstetik og kultur med en ledighed på henholdsvis 46 procent og 44 procent.

Selv om det er vigtigt at have blik for, at studerende ikke bliver uddannet til arbejdsløshed, mener Sana Sahin Doost, forkvinde for Danske Studerendes Fællesråd, at det er centralt, at man kan vælge studie efter lyst.

- Det er enormt vigtigt, at vi giver de studerende mulighed for at træffe et valg på et oplyst grundlag. Jeg har dog en klar fornemmelse af, at de studerende vælger retning med den realistiske hat på og samtidig med lysten for øje, siger Sana Sahin Doost.

- Det er vigtigt, hvis vi vil have dygtige, engagerede borgere, som brænder for deres felter og ikke har valgt noget af sur pligt, siger hun.

I forsøget på at undgå, at der er uddannelser med systematisk overledighed blandt dimittenderne, er der loft over det antal studerende, som bliver optaget.

Det kaldes dimensioneringen, og målet er at flytte de studerende til uddannelser med bedre jobudsigter.

Det betyder eksempelvis, at der maksimalt kan blive optaget tre nye studerende på ægyptologi i 2017.

Uddanner man sig til til bandagist, læge eller sygeplejerske, er muligheden for at få et job god. Alle tre studier ligger blandt de uddannelser, hvor ledigheden er på blot én procent.

De nyuddannede, som tæller med i opgørelsen, er blevet færdig med deres videregående uddannelse mellem april 2012 og januar 2015. I den periode var der eksempelvis 18 studerende, som afsluttede ægyptologi.