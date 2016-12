Ifølge Altinget viser tal fra Socialministeriet, at 33.000 kvinder og 13.000 mænd hvert år udsættes for partnervold.

Halvandet års ventetid på hjælp mod vold i familier

Men familier, der ønsker hjælp, skal vente op til halvandet år, før de kan komme i behandling. Det betyder, at voldsmændene i op mod halvdelen af tilfældene dropper forsøget på at få hjælp, skriver netavisen Altinget.

Voldelige mænd og kvinder, der slår deres børn eller partner, opsøger i stigende grad behandlingstilbud for at få hjælp til at komme ud af volden.

Siden 2002 har det været muligt at få hjælp hos Dialog mod Vold. Men det seneste år har et stigende antal familier opsøgt hjælp.

Lige nu står 157 familier på venteliste, mens det plejer at være omkring 100.

- Vi oplever, at der er flere, der ringer ind og gerne vil i behandling. Vi må sige til dem, at der er mindst et år og op mod halvandet års ventetid, siger direktør i Dialog mod Vold Susanne Nour Magnusson til Ritzau.

74 procent af de personer, som søger rådgivning hos Dialog mod Vold, er selv opvokset med vold.

- Med behandlingen skal volden stoppes gennem et skræddersyet forløb, hvor man kan arbejde med de situationer, hvor man bliver voldelig, siger Susanne Nour Magnusson.

De lange ventelister kritiseres i skarpe vendinger af speciallæge Karin Helweg-Larsen. Hun er ekstern lektor på Københavns Universitet og har igennem mange år forsket i overgreb og vold i nære relationer.

- Hvis man erkender, at man har et problem, og tager sig sammen til at opsøge hjælp, så burde der være en tidsgrænse for, hvor længe man skal vente, siger hun til Ritzau.

- Det er vældig vigtigt, at der er et let tilgængeligt og gratis tilbud til mænd og kvinder, som oplever, at de ikke kan håndtere aggressioner og konflikter uden at være voldelige.

Hun foreslår at indføre en behandlingsgaranti for voldsmænd, ligesom der allerede er for alkohol- og stofmisbrugere.

Samtidig bør Kriminalforsorgen, som får kontakt til voldsmændene, hvis der er tale om en politisag, have bedre mulighed for at hjælpe med behandling, mener Karin Helweg-Larsen.

- Det er jo en enestående mulighed, mens man alligevel sidder i et fængsel, at bruge tiden til at lære, hvordan man håndterer de konflikter, der opstår i en familie, siger hun.

