Hakkende bredbånd trækker ned når der skal handles hus

Det viser en undersøgelse foretaget i maj for brancheforeningen Dansk Energi.

For de yngre førstegangskøbere gælder det 42 procent. Mange er desuden villige til at betale mere, hvis der er hurtigt og stabilt bredbånd.

- Jeg er sikker på, tendensen blot stiger kraftigt de kommende år, når man ser på, hvor hastigt digitaliseringen i samfundet er gået bare de seneste fem år, siger telepolitisk branchechef Thomas Woldiderich fra Dansk Energi.

Ejendomsmæglerne har også lugtet lunten. Landets mest besøgte boligportal, Boligsiden.dk, er som de første begyndt at skilte med, om en bolig, der er til salg, har hurtigt fibernet.

- Det betyder rigtigt meget for mange købere. Vi undersøgte sidste år internettes betydning ved sommerhuskøb. Over 40 procent kunne slet ikke leve uden, og 37 mente også, det er meget vigtigt.

- Derfor er jeg sikker på, at efterspørgslen er endnu større, når vi taler helårshuse, hvor folk opholder sig markant mere, og hvor for eksempel også muligheden for at kunne arbejde hjemme er tiltagende vigtig, siger Birgit Daetz, kommunikationsdirektør for Boligsiden.dk.

Regeringen afsatte i 2016 200 millioner kroner til en statslig bredbåndspulje for at skabe vækst i hele Danmark. De 80 millioner kroner, der foreløbig er investeret, har givet hurtigere netforbindelser til 3700 adresser. Dermed er der lang vej til de omkring 270.000 adresser, der er udpeget med meget langsomt internet.

Samtidig gik 15 millioner støttekroner til hovedstaden og ikke landdistrikterne. Derfor er den ansvarlige minister Lars Chr. Lilleholt kaldt i samråd tirsdag.

Regeringen vil efter sommerferien komme med et udspil, der skal afløse det nuværende teleforlig fra 1999, længe før digitalisering for alvor tog fart i Danmark.