Haderslev vil igen byde ind på ny politiskole

Haderslevs borgmester vil minde regeringen om, at hans by er "drømmeplacering" for den nye politiskole.

Der skal ikke herske nogen tvivl om, at Haderslev brændende ønsker at lægge bygning eller grund til den nye politiskole vest for Storebælt.

Sådan lyder det fra Haderslevs borgmester, efter at regeringen har åbnet for, at skolen ikke nødvendigvis skal ligge i Herning alligevel.