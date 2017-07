Haarder angriber Finansministeriet: Blander sig for meget

Ifølge avisen anklager Bertel Haarder Finansministeriet for at blande sig unødigt i andre ministeriers arbejde.

- Finansministeriet har påtaget sig en detailstyringsrolle, som vi aldrig har set før, siger Haarder ifølge avisen og fortsætter:

- Det er dårlig ledelse.

Indtil sidste år, hvor han forlod ministerholdet, havde Haarder hårde sammenstød med Finansministeriet og den daværende minister, Claus Hjort Frederiksen, skriver Jyllands-Posten.

- Jeg blev tvunget til at leve op til det, som man spottende sagde om, at min kulturpolitik bestod i at spare to procent på alle driftsområder, siger Bertel Haarder.

- Det er der ikke meget kulturpolitik i, vel? Det er en fattig kulturpolitik. Man behøver jo ingen kulturminister så. Man kunne bare nøjes med ét ministerium. Finansministeriet.

Der er blandt nuværende ministre også store frustrationer over Finansministeriet, skriver Jyllands-Posten, uden at angive hvor oplysningen stammer fra.

I maj vedtog Folketinget et forslag, der understreger vigtigheden af, at Finansministeriet tillader de øvrige ministerier "rum for innovationsprocesser og nytænkning".

Dansk Folkepartis finansordfører, Rene Christensen, kalder vedtagelsen "en løftet pegefinger", fordi "Finansministeriet i nogle sager skal blande sig mindre".

Claus Hjort Frederiksen har ikke ønsket at kommentere kritikken til Jyllands-Posten. Den nuværende finansminister, Kristian Jensen (V), siger til avisen, at han ikke kan genkende billedet, der tegnes.