Socialdemokratiets socialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil, ønsker at sende et lovforslag om psykiatriske bosteder i ny høring. Den komplicerede lov er ændret meget siden første udkast, siger hun. Arkivfoto.

Hård kritik fører til store ændringer i lovforslag om bosteder

Der er brug for at sende lovforslag i en hel ny høring efter markante ændringer, mener S.

Et lovforslag, der skal forebygge vold og overgreb på landets bosteder for psykisk syge, er lavet så meget om, at der bør være en ny høring blandt de organisationer, der har forstand på emnet.

- Der er kommet meget tunge indsigelser i forbindelse med den første høringsrunde, der har været om denne her lov. Det har været nogle svære balanceakter, vi skulle ud i, siger hun.

Lovforslaget skal sikre, at såvel medarbejdere som beboere på de psykiatriske afdelinger og botilbud for psykisk syge kan føle sig trygge.

Lovforslaget kommer, efter at der de seneste fire år har været fem drab på ansatte på bosteder.

Senest da den 57-årige sosu-assistent Vivi Nielsen blev dræbt med en kniv på bostedet Lindegården i Roskilde.

Men det har vist sig ikke at være en enkel opgave at sikre de ansatte og samtidig tage hensyn til patienternes og beboernes rettigheder, forklarer Rosenkrantz-Theil.

- Hver gang vi forsøger at tage øget hensyn til medarbejderne, er det stort set umuligt ikke at komme til at træde de udsatte borgeres retssikkerhed under fode, siger hun.

- Vi skal tage hensyn til begge grupper.

Det er helt normal procedure, at når politikerne er enige om et politisk mål, så udarbejder ministeriet et lovudkast, der sendes i høring blandt de organisationer, der beskæftiger sig med emnet.

Det skal sikre, at lovgivningen ikke har utilsigtede konsekvenser. Men denne gang har kritikken været usædvanlig hård, mener Rosenkrantz-Theil.

Flere af høringssvarene har opfordret til at skrotte forslaget, hvis ikke det blev lavet om.

- Blandt andet har der været kritik af, at man bevægede sig på kanten af både menneskerettighederne og grundloven, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Politikerne har lyttet til indvendingerne, understreger hun. Og det har altså har ført til, at det oprindelige lovudkast er ændret så meget, at der efter S-ordførerens mening nærmest er tale om en helt ny lov.

Derfor vil hun gerne høre, hvad organisationer som blandt andet Bedre Psykiatri og Institut for Menneskerettigheder nu mener.

Det behøver ikke forsinke den nye lov og dermed bedre sikkerhed for de ansatte, understreger hun. En ny høring kan rummes inden for den tidsramme, politikerne normalt har til at behandle et lovforslag.