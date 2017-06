HK: Giv skattemedarbejdere hurtig besked om flytning

- Jeg kan kun opfordre Skats ledelse til hurtigst muligt og i samarbejde med medarbejdernes repræsentanter at skabe klarhed over, hvem der skal flytte hvorhen og hvornår, siger hun i en pressemeddelelse.

Regeringen kan ikke sætte tal på, hvor mange medarbejdere der skal tvangsflyttes. Men der vil være medarbejdere, der skal flytte, siger skatteminister Karsten Lauritzen (V) under præsentationen af planen.

- Men det, at vi gør det over nogle år og skal ansætte flere nye medarbejdere, gør øvelsen meget lettere, siger han.

- Der skal nyrekrutteres 3300 medarbejdere over de kommende år. Det betyder, at færre medarbejdere end ellers skal flytte. Vi forsøger at begrænse det så meget som muligt, tilføjer ministeren.

Det glæder Rita Bundgaard, at regeringen lægger op til, at færrest muligt ansatte skal flytte. Men der vil blive tale om omfattende flytninger, påpeger hun.

For mange medarbejdere har allerede været igennem "store og belastende flytterunder", pointerer fagforeningslederen:

- Der kan for medarbejderne i Skat være længe til udgangen af 2017, hvor man ifølge planen forventer at kunne give den enkelte besked om fremtidigt job og placering.

- Nu og fremover har Skat og medarbejderne brug for vished om fremtiden, ro og stabilitet, når de skal realisere den langsigtede plan.

Fra 1. juli næste år vil Skat være splittet op i ni styrelser, hvoraf seks ligger uden for hovedstadsområdet.

Karsten Lauritzen erkender, at skattevæsnet står over for et videnstab. Men det bliver ikke forstærket af, at styrelser flyttes væk fra København, mener han.

- Det er et videns- og produktionstab, der ville komme uanset, fordi 2000 skattemedarbejdere går på pension. Det, vi gør nu, er rettidig omhu.

- Vi afsætter syv milliarder kroner til investeringer, og vi kan lave omorganiseringen løbende, så vi forhåbentlig ikke rykker for meget rundt på medarbejdere.