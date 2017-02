Gymnasieformand om hævnporno: Skolerne skal tage ansvar

Regeringen vil hævnporno til livs og fremlægger fredag en plan for, hvordan det skal ske.

Hævnporno er, når en person får delt eller offentliggjort et nøgenbillede uden samtykke.

Det er vigtigt, at skolerne også tager ansvar, når det kommer til at skulle gøre en ende på hævnporno. Sådan lyder det fra formanden for Danske Gymnasieelever, Martin Thing.

Formanden ser gerne, at der i regeringens såkaldte hævnporno-pakke, som bliver lanceret senere fredag, er fokus på skolerne.

- I de første sager, der var fremme på vores område, oplevede vi, at der var rektorer, som slet ikke ville have noget med det at gøre.

- Så jeg håber, at der er fokus på, at alle skoler skal tage ansvar i forbindelse med det her, siger han.

Indholdet af regeringens pakke, der skal hjælpe med at komme problemet med hævnporno til livs, er ikke kendt endnu.

Formanden håber, at pakken indeholder konkrete tiltag samt:

- Nogle ret klare linjer fra politisk side om, at det ikke er dem, som tager billeder af selv, der er gal på den - men dem, som deler billederne ulovligt videre.

Flere partier har udtrykt håb om, at straffen for at dele hævnporno bliver sat op.

Undervisningsministeriet lancerer også i samarbejde med blandt andre Red Barnet en kampagne om digital dannelse blandt unge.