Gymnasieelever: Behold internet ved eksaminerne

Det siger formanden for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Jens Philip Yazdani, fordi undervisningsminister Merete Riisager (LA) har besluttet at fjerne internetadgangen for at bekæmpe eksamenssnyd.

I stedet for at kappe adgangen til internettet ved eksaminerne på gymnasiet bør man i stedet se på, hvad der får eleverne til at snyde.

- Eksaminerne og gymnasierne skal selvfølgelig være tidssvarende, og i en tid hvor man altid har adgang til internettet, skal man selvfølgelig også have det til eksamen, siger Jens Philip Yazdani.

I stedet bør man se på, hvad der får elever til at snyde til eksamen, mener han.

- Der er et stort fokus på karakterer og på at præstere, og hvis man fjerner det fokus, så er der også færre, som vil snyde.

Også Danske Gymnasiers formand Anne-Birgitte Rasmussen mener, at det er den gale vej at gå at afskaffe internetadgang ved de skriftlige, elektroniske eksamener.

- Det er klart, at snyderiet er en udfordring, som vi skal have løst, men det er for slapt og uambitiøst at svare igen ved at afskaffe en effektiv eksamensform, blot fordi man har mistanke om at én promille af eleverne snyder ved de skriftlige eksamener, siger Anne-Birgitte Rasmussen i en skriftelig kommentar.

Hun påpeger ligesom Jens Philip Yazdani, at de skriftelige eksamener forbereder eleverne til en verden, hvor "internettet er til rådighed 24/7".

Derfor er det ude af takt med virkeligheden, at lukke nettet ned.

Undervisningsministeren kan selv træffe beslutningen om at lukke for netadgangen og skrive det ind i eksamensbekendtgørelsen. Hun vil orientere forligskredsen om det på et møde onsdag eftermiddag.