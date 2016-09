Stjernedigteren Yahya Hassan er ikke sendt ud i kulden af Gyldendal, efter at han fredag er idømt en fængselsstraf på et år og ni måneder.

Gyldendal ser frem til nyt manuskript fra dømt Yahya Hassan

Digteren Yahya Hassans fængselsdom får ikke forlaget Gyldendal til at afbryde samarbejdet.

Den kontroversielle digter Yahya Hassen er ikke sendt ud i kulden af forlaget Gyldendal, selv om han fredag er idømt en fængselsstraf for at affyre skud mod en 17-årig ung mand.

- Det er trist at tænke på, at Yahya Hassan skal blive i fængslet. Selve dommen har jeg ingen kommentarer til; men det er godt, at der nu er kommet en afgørelse i sagen.

- Med hensyn til udgivelse af en ny bog af Yahya Hassan har vi her på Gyldendal endnu ikke modtaget noget manuskript; men vi ser frem til at læse det og tage stilling til det, når det sker, skriver han i en mail til Ritzau.

Den 21-årige digter blev landskendt, da han i 2013 udgav sin første digtsamling.

Yahya Hassan er idømt en straf på et år og ni måneders fængsel af byretten i Aarhus.

Retten afviser digterens forsvar om, at han handlede i nødværge, da han affyrede en pistol 20. marts ud for Kappelvænget i det vestlige Aarhus.

Derfor findes han skyldig for på en hensynsløs måde at have udsat andre for livsfare.

Yahya Hassan har under sagen sagt, at han var under pres, var truet og blev provokeret, da han affyrede pistolen.

En videooptagelse er et af de vigtigste beviser i sagen. Her kan man høre den 17-årige, der blev ramt af skuddene, sige: "Kom nu, Yahya, skyd!".

I retten har digteren tidligere medgivet, at nerverne sad uden på tøjet efter to måneder, hvor han og familien havde været udsat for tre angreb.

- Jeg er blevet jagtet med knive, større sabler og ting og sager. Jeg endte med at blive kørt ned og næsten slået ihjel, sagde Yahya Hassan, da sagen blev indledt i byretten.

Yahya Hassan forbliver varetægtsfængslet, indtil han bliver indkaldt til afsoning af sin dom. Det fastslår dommer Bodil Ruberg.

Digteren har siddet varetægtsfængslet siden 21. marts.