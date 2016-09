Karina Pedersen, der er opvokset i Frederica, skal give en redegørelse til Gyldendal, efter at der er sået tvivl om hendes troværdighed. Her ses midtbyen i Fredericia.

Gyldendal kræver redegørelse fra omstridt forfatter

Det oplyser Johannes Riis, litterær direktør hos Gyldendal. Indtil redegørelsen ligger klar, vil Johannes Riis ikke udtale sig mere om sagen.

- Jeg har ikke mere at sige på nuværende tidspunkt, siger han.

Karina Pedersens bog, der er en række mails skrevet til en veninde over en række år, er hendes personlige beretning om livet i underklassen i en boligblok i Fredericia.

Kravet om en redegørelse kommer, fordi der er sået tvivl om, Karina Pedersens beretning er den fulde sandhed.

Metroxpress har kontaktet flere af Karina Pedersens gamle klassekammerater, der ikke kan genkende det billede, som hun har tegnet af dem som sociale tabere.

Avisen har også talt med forfatterens venner og tidligere kærester, der ifølge avisen har gode job og uddannelser.

Jyllands-Posten har talt med Karina Pedersens mor, Esther Pedersen, der heller ikke kan genkende den måde, som hendes datter fremstiller hende og hendes familie på.

- Jeg har ikke villet blande mig. Men når Karina vælger at tjene penge på at skrive en bog om os, hvor jeg ikke kan genkende mig selv, så har jeg nået min grænse, siger hun i et interview med Jyllands-Posten.

Karina Pedersen har i en længere årrække udtalt sig i medierne og været en stemme i den offentlige debat. Hun blev blandt andet ifølge Jyllands-Posten brugt som indspark i forbindelse med kontanthjælpsreformen i samme avis.

Forfatteren skriver i en mail til Jyllands-Posten, der er gengivet i avisen søndag, om kritikken af hendes bog:

- Jeg skriver alene om mine oplevelser, og det er helt naturligt, at andre kan have oplevet noget andet end jeg. De faktuelle ting såsom min mors misbrug, mine brødres kriminalitet etc. står jeg gerne på mål for.