Oversvømmede boliger på Storkevej i Jyllinge nord for Roskilde efter stormen Urd. En grundejerforening i området er langt fra imponeret over staten og regeringens rolle i forsøget på at kystsikring til området.

Grundejere: Færre regler frem for kystsikrings-taskforce

Miljøministerens indsats for at få ordnet sager om kystsikring falder ikke i god jord hos berørte grundejere.

Sagerne har ligget i nævnet, så sagsbehandlingstiden har skabt en ophobning. En af sagerne, der ligger i bunken og venter på at blive færdigbehandlet er et projekt fra Jyllinge Nordmark.

Her er formanden for Grundejerforeningen Bodshøjgaard, Kim Boddum, ikke imponeret over ministeren.

Ifølge Kim Boddum er problemet ikke, at en række sager har hobet sig op. I stedet vil han have politikerne til at gøre noget ved et system, hvor få klager kan bremse projekter.

- Enhver klage kan stoppe sådan en proces i årevis, siger han.

- Selvfølgelig er det rimeligt, at den enkelte borger har ret til klage. Men jeg synes ikke, at det er rimeligt, at den enkelte borger skal have ret til klage over den samme ting ved forskellige instanser.

Ministerens løfte om at få ordnet sagerne på et halvt år imponerer heller ikke grundejerformanden.

- Det (seks måneder, red.) er rigtig lang tid i den sæson, som vi er i nu her med stormfloder og dårligt vejr, siger Kim Boddum.

- Det er selvfølgelig glædeligt, at deres fokus er på det. Men jeg er langt fra imponeret over det, der er gjort indtil nu.

Grundejerforeningen Bodshøjgaard har sammen med blandt andet kommunerne i Roskilde og Egedal aftalt et projekt om kystsikring i området.

Projektet blev vedtaget i januar. Men klager betyder, at projektet er strandet på nævnets bord.

- Man kan tydeligt høre, at folk er slidt op og ved at gå til grunde over det her. Folks huse er blevet oversvømmet for tredje gang, siger Kim Boddum.

Joy Mogensen (S), der er borgmester i Roskilde Kommune, er også overrasket over Esben Lunde Larsen og statens behandling af sagen fra Jyllinge Nordmark.

- Hvis ikke jeg var så rasende, ville jeg sætte mig ned og tude, siger hun og peger på, at ministerens taskforce er nedsat før stormen Urd.