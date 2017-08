Grønlandske naturbrande: Røg i to kilometers højde

Der er lige nu to naturbrande i Grønland, der omfatter et gigantisk område, oplyser politiet fredag aften.

Begge steder ligger omkring det centrale Grønland.

Vagtchef Mads Lynge fortæller, at de to brande har raset i en uges tid, og at ingen menneskeliv er i fare.

Røgen bevæger sig op mod to kilometers højde.

- De to brande er meget langt væk fra områder, hvor der er beboelse.

- Men vi fraråder, at man tager derhen, hvis man nu havde tænkt sig at gå på jagt eller på vandretur.

- Grunden til, at vi først melder noget ud nu, er, at brandene har ulmet lidt for sig selv, men nu vil vi gerne lige være på den sikre side, tilføjer Mads Lynge.

Det vides ikke, hvad der har startet de to brande. Det vides heller ikke, hvornår brandene slukkes.

- Men brandvæsenet er ved at overveje, om man snart kan gå i gang med slukningsarbejdet.