Grønlandsk politi: Fire personer savnes efter oversvømmelse

Det oplyser politimester i Grønland Bjørn Tegner Bay på et pressemøde.

Fire personer er savnet, og 11 bygninger er skyllet i vandet, efter at en oversvømmelse har ramt området omkring bygden Nuugaatsiaq, der ligger i det nordvestlige Grønland.

Politiet kan ikke bekræfte forlydender om, at der er omkomne, men oplyser, at to personer er hårdt tilskadekomne, mens syv er kommet lettere til skade.

Grønlandske beredskabsmyndigheder har iværksat en redningsaktion i Nuugaatsiaq, hvor indbyggerne bliver evakueret.

Politiet har i den forbindelse registreret 78 af bygdens 101 indbyggere og flyttet dem til Uummannaq.

- Det er ikke det samme, som at vi mangler og frygter for hele differencen. Borgerne kan være andre steder, men der savnes fire personer, siger politimesteren.

23 personer er altså ikke registreret, men nogle af dem kan befinde sig i omkringliggende hytter eller være på ferie, lyder det på pressemødet.

De fire savnede kommer fra et af husene i Nuugaatsiaq.

Myndighederne har oprettet et telefonnummer, som pårørende kan ringe til. Indbyggere fra Nuugaatsiaq, der ikke befinder sig i hjembyen, opfordres også til at ringe.

Et jordskælv med en styrke på omkring 4,0 udløste lørdag aften lokal tid en tsunami, der flere steder førte til høje bølger og oversvømmelser.

Det oplyste Trine Dahl Jensen, der er seniorforsker ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (Geus), tidligere.

- Et godt gæt er, at det har udløst et skred, der er gået i havet og har udløst en tsunami. Det har man set i Grønland før, siger hun.

Værst gik det ud over Nuugaatsiaq, men der var også høje bølger i Uummannaq og Illorsuit.

På de sociale medier er der lagt videoer op fra naturkatastrofen. Her kan man se store materielle ødelæggelser.

Beredskabsmyndighedernes eftersøgning fortsætter søndag med hjælp fra lokale borgere.