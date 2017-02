2016 har været et travlt år for Grønlands Politi, skriver politimester Bjørn Tegner Bay i den årlige rapport om kriminalitet i Grønland. Der er sket en stigning på 11 procent i antallet af anmeldelser af kriminalitet fra 2015 til 16.

Grønlands politimester: Flere anmelder vold og voldtægt

Ifølge de nye tal er der 3,5 gange flere voldsanmeldelser i Grønland end i Danmark og 10 gange flere anmeldelser om seksualforbrydelser.

Sidste år var der syv anmeldelser om voldtægt per 1000 indbyggere i Grønland. To år tidligere var der fire. Til sammenligning var det tal 0,7 i Danmark sidste år.

I 2016 var der 151 voldtægtsanmeldelser i Grønland. Året før var der 134.

Også når det handler om blufærdighedskrænkelser er tallet steget betragteligt.

Fra 2015 til 16 steg antallet af anmeldelser fra 115 til 142.

- De allerfleste kriminalitetsformer skaber utryghed. Men den personfarlige kriminalitet er samtidig forbundet med meget store menneskelige omkostninger, skriver politimesteren i en pressemeddelelse.

Politimester Bjørn Tegner Bay understreger, at den personfarlige kriminalitet er et samfundsproblem, som alle bør tage ansvar for at mindske.

- De sociale myndigheder, sundhedsvæsenet, skoler og døgninstitutioner er åbenlyse aktører i en sådan indsats, men vi bør overveje, om ikke indsatsen skal meget bredere ud, skriver politimesteren.

Han ser et lyspunkt i årsstatistikken. Det er, at ungdomskriminaliteten ser ud til at være faldet en smule.

Der er særligt sket et fald i antallet af anmeldte butikstyverier, som blev begået af unge. I 2015 var der 124 af sådanne anmeldelser, mens tallet faldt til 67 året efter.