Grønland trækker klage til FN over Danmark tilbage

Det grønlandske landsstyres nye udenrigsansvarlige, Suka Frederiksen, trækker Grønlands klage over Danmark til FN tilbage.

Det skriver Grønlands radio, KNR.

I et brev til FN-rapportøren for rettigheder for oprindelige folk skriver Suka Frederiksen, at Grønlands Landsstyre, Naalakkersuisut, ser sig nødsaget til at trække klagerne tilbage på grund af unøjagtigheder.