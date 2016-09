Målinger på 14 vejrstationer i Grønland i 2016 viser temperaturer højere end gennemsnittet samt rekorder for både forår, sommer og individuelle måneder.

Grønland sætter flere varmerekorder

De høje temperaturer vil have konsekvenser for vejret resten af året.

Det har været et rekordvarmt forår og sommer i Grønland. Målinger fra 14 vejrstationer i landet viser temperaturer i 2016, der er langt over gennemsnittet, viser tal fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Sådan lyder det fra Jason Box, forskningsprofessor ved De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.

- En af konsekvenserne ved temperaturstigningen i landet vil betyde, at der kan komme kraftige storme som følge af koldt ferskvand i Nordatlanten, når gletsjerne smelter, siger han.

Stormene kommer til at rase over Grønland, men det vil også påvirke vejret andre steder i verden, mener Jason Box.

Ifølge professoren bidrager varmerekorden i foråret og sommeren i Grønland til et nyt og stærkt bevis for, at der fortsat bliver varmere i Arktis.

Den gennemsnitlige sommertemperatur var for eksempel 8,2 grader ved Tasiilaq på sydøstkysten, hvilket er rekorden siden 1895, hvor målingerne på stedet begyndte, viser målingerne.

I april blev der desuden fastsat varmerekord på seks af de 14 målestationer med den største afvigelse i Upernavik med 8,2 grader over gennemsnittet siden 1873.

- Varmen kommer til at have indflydelse på, at isen fortsat vil smelte, men det kan gå hurtigere nu.

- En anden konsekvens er, at tilføjelsen af næringsstoffer i havet, som afsmeltningen af gletsjeris medfører, kan have indflydelse på fiskeindustrien, siger professoren.

Der blev ligeledes sat rekorder i Narsarsuaq i det sydlige Grønland og i Danmarkshavn i nordøst.