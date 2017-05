Grønland klager over Danmark til tre FN-organer

Grønland har indklaget den danske regering for tre forskellige FN-organer, der efterforsker krænkelser af menneskerettighederne. Det skriver Information.

I klagerne anklages Danmark for at svigte sit ansvar for oprydning efter USA's militære installationer i Grønland og for ikke at sikre Grønland et rimeligt økonomisk udbytte af Thule-basen i Nordvestgrønland.