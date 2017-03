Grønland indsamler millionbeløb til udnyttede børn

Det var Nakuusa, der stod for årets tv-landsindsamling.

Nakuusa er et samarbejdsprojekt mellem selvstyret i Grønland og Unicef Danmark. De mange penge skal nu bruges i Nakuusas arbejde for at bekæmpe seksuel udnyttelse af børn.

Pengene skal blandt andet gå til at oplyse voksne om, hvilke tegn på seksuel udnyttelse af et barn, som man skal være opmærksom på og sætte ind over for.

Generalsekretær for Unicef Danmark, Steen M. Andersen, er glad for det flotte resultat.

- Vi er dybt taknemmelige for den store opbakning og de mange penge.

- Det giver håb om, at der nu sættes effektivt og omfattende ind over for et uhyggeligt misbrug, der ødelægger livet for alt for mange børn i Grønland, siger han.

Seksuel udnyttelse er et omfattende problem i Grønland, hvor statistikken viser, at en ud af tre piger under 20 år har været udsat for et seksuelt overgreb.

Til sammenligning viser Unicefs undersøgelser, at det på verdensplan er en ud af ti piger under 20 år, der er blevet seksuelt udnyttet.