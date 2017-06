Grønland: Dirrende fjeldside umuliggør dyk efter savnede

Dykkere fra søværnet er ellers i området, men ifølge kommandørkaptajn Søren Kjeldsen, der er chef på inspektionsskibet Vædderen, gør risikoen for nye skred, at de ikke kan gå i vandet.

Selv om fire savnede mennesker fra Nuugaatsiaq på Grønlands vestkyst frygtes at være blevet revet med 11 huse i fjorden efter lørdagens flodbølge, bliver der ikke gjort forsøg på at hente dem op foreløbigt.

- Det er en opgave, der har været talt om, men så længe der hænger en fjeldside, der er i fare for at skride sammen, så vil en dykkeropgave tæt under land være særdeles risikabel, siger han.

De fire personer har været savnet siden en flodbølge natten til lørdag dansk tid fejede ned igennem fjorden.

Nuugaatsiaq blev hårdest ramt, og indbyggerne derfra blev evakueret med helikopter til det nærliggende Uummaannaq, hvor de blandt andet er indkvarteret i byens forsamlingshus.

Vædderen har også evakueret omkring 80 mennesker fra bygder i området, der ligeledes oplevede store vandstigninger, men uden at nogen her kom til skade.

- Der var selvfølgelig nogle, der græd og var kede af det, men der var ikke umiddelbart sårede, og situationen taget i betragtning var de sådan set ved godt mod, siger Søren Kjeldsen.

Inspektionsskibet ligger mandag eftermiddag dansk tid fortsat i Uummannaq, men skal inden længe afgå mod skredområdet.

- Der er et fjeld, hvor man frygter, at der kan ske endnu et skred fra, så en af vores opgaver er at ligge og eventuelt kunne give et varsel, hvis der sker noget.

Spørgsmål: Men er det ikke farligt at ligge der?

- Vi lægger os i sikker afstand ude på fjorden, hvor der er dybt vand. Det er langs kystlinjen, at det bliver rigtig voldsomt, når de her bølger kommer, siger Søren Kjeldsen.

Ud over de fire savnede var der søndag 19 personer fra området, som politiet ikke umiddelbart havde været i kontakt med.

De er i løbet af mandagen alle lokaliseret, oplyser politiet.

Politiet vil ikke oplyse alder og køn på de fire savnede.