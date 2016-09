Gravemaskine falder af lastbil og skaber kø på motorvej

Vejdirektoratet og Københavns Vestegns Politi oplyser mandag morgen, at der er opstået lang kø på Holbækmotorvejen syd for Roskilde i retning mod København.

Trafikken blev standset for at fjerne gravemaskinen, og det har dannet lang kø på stedet. Politiet oplyser, at trafikken dog kan passere i nødsporet.

En kranvogn er blevet tilkaldt for at hjælpe med at få gravemaskinen bugseret væk. Der er ikke givet nogen tidsramme for arbejdet.