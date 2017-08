Gråsælen vinder frem i de danske farvande

Det viser de seneste koordinerede tællinger i de tre lande.

Der blev optalt 5445 voksne gråsæler i Vadehavet i 2017 - en stigning på 10 procent fra året før.

I den danske del af Vadehavet blev der talt 221 gråsæler - en stigning på næsten 50 procent. Også i de indre farvande vokser bestanden. For bare 10-15 år siden var der slet ingen.

Fra Danmark deltog seniorforsker Jonas Teilmann fra Institut for Bioscience på Aarhus Universitet i tællingen.

- Den går klart fremad i den danske del af Vadehavet, og vi så for et par år siden den første fødsel i området, siger han.

Gråsælen kan veje op til 300 kilo, og den er langt mere sulten end den spættede. En gråsæl spiser mindst fem kilo fisk om dagen - når den da ikke går efter andet bytte.

- Vi har set flere eksempler på, at gråsæler har slået spættede sæler ihjel og spist dem. De er jo større og ret aggressive. Nogle af dem har måske endda specialiseret sig på spættede sæler og faktisk også på marsvin og endda på gråsælunger. De tager lidt af hvert, siger Jonas Teilmann.

Også i den vestlige del af Limforden og ved Bornholm og Christiansø breder gråsælerne sig - til garnfiskernes store fortrydelse.

Sælernes appetit går ud over det bæredygtige kystfiskeri, som grønne organisationer og en del politikere gerne vil bevare. Sælerne flænser nettene og æder de dele af fisken, de bedst kan lide.

I maj 2016 gav miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) derfor dispensation til, at særligt uddannede jægere og fiskere kunne skyde 40 af de ellers fredede sæler.

Men efter et år er der ikke rapporteret en eneste skudt gråsæl ved Bornholm og Christiansø, hvor problemet er størst.

I Danmarks Naturfredningsforening (DN) siger biolog Bo Håkansson, at gråsælerne i Østersøen ikke er et problem for den samlede mængde torsk, der fanges.

- Men er sælerne et problem for garnfiskerne, fordi de splitter for mange garn ad? Ja, det er de. Og fiskeriet med faststående garn er den mest skånsomme type fiskeri, siger han.

Ifølge DN er løsningen at udvikle sælsikre fiskeredskaber.

Danmarks Fiskeriforening ser dog kun én løsning for de små garnfiskere, som ikke kan konkurrere: At udrydde gråsælerne, siger biolog Henrik Lund.