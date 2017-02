Google gemmer data fra danske telefoner og lagrer det i USA

Googles indsamling af data er så nøjagtig, at søgegiganten i realiteten kortlægger al fysisk færd fra personer, der benytter Android-styresystemet på deres smartphone.

Ifølge analysefirmaet IDC har 53 procent af danske smartphonebrugere styresystemet Android.

Googles dataindsamling er langt mere omfattende end den logning, som de danske teleselskaber er forpligtet til at foretage, skriver Ingeniøren.

Det gælder både med hensyn til nøjagtighed og den periode, oplysninger bliver gemt.

I Amnesty International kritiserer juridisk konsulent Claus Juul dataindsamlingen.

- De kæmpestore foretagender ved mere om, hvad jeg laver, og hvor jeg er, end politiet gør. Det er underligt blåøjet at tro, at det ikke er et problem, siger han til Ingeniøren.

Samtlige apps, hvor brugerne af en Android-telefon giver adgang til telefonens placering, kan uden yderligere forhindringer sende data til en hvilken som helst server. I princippet kan de blive gemt der for evigt.

Det kan også ske, når appen ikke er i brug.

Google afviser over for Ingeniøren at stille op til interview.

Men gennem sit danske pr-firma svarer Google i en mail, at funktionen "placeringshistorik" ikke som standard er slået til.

- Brugerne skal slå det til, hvis de vil bruge de funktioner, der bruger placeringshistorik. Placeringshistorikken kan til enhver tid sættes på pause, og tidligere placeringer kan slettes når som helst, skriver Google gennem sit pr-firma.

Det stemmer dog ikke overens med Ingeniørens test, som IT-Politisk Forening efterfølgende har bekræftet.

Ifølge Ingeniøren viser testen, at placeringshistorik er slået til som standard.

Brugeren kan dog selv slå datalagringen fra.