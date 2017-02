En fynsk autoværksted har fået rettens ord for, at det kan beholde navnet Bramstrup, som også er navnet på et nærliggende gods. Godsejeren havde lagt sag an. Han tabte ved højesteret. (Arkivfoto fra andet værksted)

Godsejer forsøger forgæves at ændre navn på autoværksted

Bramstrup er ikke et særegent navn, og fynsk automekaniker kan beholde navn på sit værksted, siger Højesteret.

Ejeren af et fynsk autoværksted kan efter en længere tvist ved domstolene glæde sig over, at han hverken skal skifte stempel, skilte eller rette på sin hjemmeside.

Mekanikeren har fået rettens ord for, at han kan beholde værkstedsnavnet Bramstrup, som også er navnet på et nærliggende gods.