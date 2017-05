Globalt cyberangreb ebber ud trods flere løsepenge

Tirsdag ser det globale it-angreb, der via programmet WannaCry låser computere og kræver løsepenge, ud til at være ved at være igennem sin værste hærgen.

- Vi har ikke fået mange flere nye infektioner i Danmark tirsdag. Så det virker til, at vi er sluppet relativt nådigt fra dette her angreb, siger Thomas Lund-Sørensen, chef for Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste.

Ifølge Thomas Lund-Sørensen er ingen vigtige systemer ramt i Danmark.

Intensiteten i angrebet virker da også til at være stilnet af. Ifølge it-sikkerhedsfirmaet Bitdefender har hackerne bag virussen fået i alt 72.000 dollar, en lille halv million kroner, ind fra virussen. Det er kun en begrænset stigning fra tallet mandag.

KMD, tidligere Kommunedata, mener umiddelbart også, at det værste er overstået.

- Vi er fortsat i højt beredskab og bruger nu tiden på at holde os ajour med udviklingen og de seneste variationer af WannaCry.

- Normalt ser man hovedprogrammet sprede sig, og så nye versioner, der kommer som efterdønninger. Men vi respekterer situationen, og man er aldrig 100 procent sikker, siger sikkerhedsdirektør i KMD Ole Madsen.

Begge siger samstemmende, at weekendens angreb ikke bliver det sidste.

Virusser, der låser computere og kræver løsepenge, er nemlig blevet mere og mere udbredte, i takt med at hackere har tjent penge på kapringerne.

I fagsproget kaldes det "ransomware", og ifølge The Economist steg antallet at erkendte angreb per dag i verden fra 933 til 1271 i 2016.

Samtidig steg den gennemsnitlige løsesum til 1077 dollar fra 294 dollar.

- Truslen er stadig meget høj, og det fortsætter den med at være. Vi er ret sikre på, at nye angreb er under vejs.

- Vi bliver hele tiden bombarderet med forskellige former for ransomware, og det vil fortsætte, så lang tid man kan forestille sig, siger Thomas Lund-Sørensen og afslutter:

- Men det er positivt, at Danmark ikke blev så hårdt ramt. Jeg tror, det er fordi, at vi er ret gode til at beskytte os og have den sikkerhed, der kan stoppe virusser.