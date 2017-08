Glæde hos rederier: Skatteforslag giver fair konkurrence

I erhvervsudspillet, som er præsenteret onsdag, indgår et forslag om, at også ansatte på skibe i offshoreindustrien skal omfattes af den lempelige ordning.

Regeringen vil lave reglerne om, så de særlige regler for sømandsbeskatning udvides.

Det gælder dem, der for eksempel arbejder om bord på skibe, der lægger kabler, opsætter vindmøller eller servicerer boreplatforme.

Det glæder Danske Rederiers administrerende direktør, Anne H. Steffensen, som ser frem til mere lige konkurrencevilkår.

- Regeringens udspil er helt afgørende for, at offshorerederierne kan vokse, for først nu bliver de berørte danske rederier ligestillet med deres konkurrenter i vores nabolande.

- Det vil betyde, at danske skibe med danske søfolk kan konkurrere inden for eksempelvis installation af havvindmøller i Nordsøen og andre farvande, siger hun.

Anne Steffensen fremhæver også, at vækstudspillet ikke kun kommer rederierne til gode.

- Det vil også sikre danske arbejdspladser i land og til søs, ikke mindst i yderkommunerne, hvor halvdelen af de søfarende bor.

- Vi håber, at et bredt flertal vil bakke op om udspillet, som medvirker til at fremtidssikre Danmark som søfartsnation og trække ny vækst til Danmark, siger hun.

En undersøgelse fra Danske Rederier har vist, at 49 procent af de danske søfolk bor i yderområder.

Ifølge Finansministeriets beregninger vil forslaget betyde et tabt skatteprovenu på op imod 105 millioner kroner årligt.

Hvis der bliver flertal for forslaget, vil det tidligst kunne træde i kraft i 2019, fordi det skal statsstøttegodkendes.