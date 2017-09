Giftige pesticidrester fundet i drikkevand i Kerteminde

- Vi befinder os stadig langt under Miljøministeriets grænse for, hvornår pesticidforekomsten er sundhedsskadelig, udtaler direktøren for Kerteminde Forsyning, Michael Høj-Larsen i pressemeddelelsen.

- Men laboratorietests har desværre påvist, at rester af pesticidet desphenyl-chloridazon også findes i drikkevandet i kertemindeområdet.

Den tekniske grænseværdi er på 0,1 mikrogram per liter. Målingerne hos Kerteminde Forsyning ligger på 0,74 mikrogram per liter.

- Det er ikke rart for nogen af os at få at vide, at vi har pesticidrester i drikkevandet. Drikkevand er helt centralt og livsnødvendigt for os alle. Men jeg synes ikke, vandkunderne skal være bekymrede for deres sundhed, lyder det fra direktøren.

Sprøjtemidlet chloridazon er blevet brugt af landmænd til at bekæmpe ukrudt i roemarker. Midlet blev forbudt i Danmark i 1996.

Kerteminde Forsyning er bare et af flere vandværker landet over, som har fundet midlet i drikkevandet.

Forekomsten af sprøjtemidlet har ført til midlertidig lukning af flere vandboringer, blandt andet i Odense, Esbjerg og Slagelse.

I sidste uge blev et panel bestående af blandt andet sundhedsmyndigheder, kommuner, Danske Vandværker og Styrelsen for Patientsikkerhed enige om, at drikkevandet fremover rutinemæssigt skal tjekkes for chloridazon.