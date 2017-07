Genvalg viser grønlændere ikke vil haste selvstyre igennem

En redaktør og en mediechef kalder det en bekræftelse af, at der skal indføres selvstyre. Men i et langsommere tempo, end udfordrer Vittus Qujaukitsoq ønsker.

Valget havde stor betydning, da Kim Kielsen også er landsstyreformand, altså regeringschef. Det helt store tema har været, i hvilket tempo processen for selvstændighed skal foregå.

Fornuften sejrede, skriver Christian Schultz-Lorentzen, chefredaktør for avisen AG og direktør i mediehuset Sermitsiaq.ag, på Sermitsiaqs hjemmeside.

- Man siger, at fornuften sejrede, og følelserne tabte. Ikke at der ikke vil blive arbejdet for selvstændighed. Tværtimod, men det vil ske mere målrettet. For genveje viser sig ofte at være omveje.

- Et overvældende flertal i Siumut har sagt nej til at haste selvstyre igennem. Alt andet ville også være gambling, skriver han.

I april sagde 78 procent af de adspurgte i en rundspørge i avisen Sermitsiaq nej til selvstændighed, hvis det betyder, at man går ned i levestandard.

Det viser ifølge chefredaktøren, at Kim Kielsen både har opbakning i partiet og blandt befolkningen.

Men selv om Kim Kielsen har vundet formandsvalget i Siumut med over to tredjedele af stemmerne, er problemerne fortsat tårnhøje.

- Ledigheden er høj, folkeskolens niveau for ringe, børnenes vilkår ofte skræmmende elendige, affolkning af bygderne kræver handling, skriver Christian Schultz-Lorentzen.

Sejren betyder, at der kommer mere ro på i partiet, siger Jonas Løvschall-Wedel, redaktør i Grønlands Radio, KNR, til DR Nyheder.

- Det har særligt været i hans eget parti, Siumut, at der har været kritik af selvstændighedshastigheden. Men nu kan han jo så kigge sine modstandere i øjnene og sige: Min linje vandt.

Christian Schultz-Lorentzen forudser dog, at diskussionen ikke er slut, og at der vil komme en "regnskabets time":

- Grøfterne i Siumut er for dybe til blot at blive dækket til.