Gennemsyn i omstridt kollektiv på Nørrebro forløb roligt

Det sker i forbindelse med en politiaktion torsdag, hvor 17 personer blev anholdt. Her fandt man ud af, at bygningens tilstand udgjorde en fare for beboerne.

Kommunen sagde herefter, at man havde til fredag klokken 12 til at forbedre situationen. Det er ikke sket, og derfor var politiet til stede for at passe på repræsentanter fra kommunen.

- Det hele foregik stille og roligt. Vi foretog ingen anholdelser, og alle var meget medgørlige, siger vagtchef Henrik Brix.

Københavns Kommune oplyser i en mail, at beboerne er i gang med at udbedre forholdene.

- De har fjernet de barrikader, der var for vinduerne, de har ryddet trapperne, så flugtvejene er fri, og de er ved at få udskiftet branddøre, hvilket også er et krav fra os, før bygningen må anvendes.

- Vi har en aftale, om at de kontakter os, når det er ordnet, hvorefter de kan få godkendelse til at bruge bygningen igen, siger Steffen Mark Jensen fra Teknik- og Miljøforvaltningen i mailen.