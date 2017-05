Generaladvokat går mod TV2 i langvarig strid om statsstøtte

Tirsdag er der skrevet endnu et kapital til sagaen, om hvorvidt TV2 har modtaget statsstøtte eller ej.

Generaladvokaten i EU-Domstolen er kommet med sin anbefaling til en forestående EU-dom.

Her anbefales det, at en tidligere afgørelse i retten fra 2015 annulleres, og at det dermed slås fast, at reklameindtægter, der blev overført fra TV2 Reklame til TV2 via TV2-Fonden i 1995 og 1996, var statsstøtte.