Gartnere vil først kaste sig over cannabisdyrkning

Det er med stor glæde, at Landbrug & Fødevarer modtager nyheden om, at regeringen vil tillade, at danske landmænd kan dyrke cannabis.

- Baggrunden for vores ønske er, at vi kan se, at resten af verden er godt i gang med at udvikle de her produkter, imødekomme nogle efterspørgsler hos diverse patientgrupper og udvikle den forretning, der er i det her.

- Så det er positivt, at vi ikke står tilbage på perronen, men kommer med på udviklingen, siger han.

Hvidtfeldt vurderer, at primært gartnere og gartnerier vil byde sig til i første omgang.

- Det er højpotente produkter, der skal dyrkes. Så det ville blive en håndfuld eller to til at begynde med, men når forsøgsperioden er overstået, så kan det meget vel blive tale om flere, siger Hvidtfeldt.

Regeringen har allerede tilladt, at patienter fra 1. januar 2018 kan få cannabisdråber lægeordineret til behandling.

Forsøgsordningen skal evalueres efter fire år, og herefter skal det overvejes, om der skal laves en permanent ordning.

Dyrkningsordningen kommer til at køre sideløbende med forsøgsordningen med medicinsk cannabis over fire år.

For dansk landbrug kan det ende med en god forretning fremadrettet, mener Hvidtfeldt. Han vil dog ikke allerede nu sætte beløb på.

- Det her betyder ikke, at vi kommer til at se cannabis- og hampplanter overalt på markerne. Det her bliver endnu en afgrøde, endnu en produktion, som vi skal have op at stå, siger han.

Ifølge Hvidtfeldt indeholder cannabis- og hampplanter ud over nogle vigtige medicinske stoffer også stoffer til proteinprodukter samt fibre til tøj og biler. Og det kan skabe en god forretning for dansk landbrug.