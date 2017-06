Gammeldags grej var skyld i arbejdsulykke på Aarhus Havn

Nu har Vestre Landsret bestemt, at hans daværende arbejdsgiver, Cargo Service, skal betale erstatning til den kvæstede havnearbejder.

En gammeldags og farlig arbejdsmetode var i 2011 årsag til, at en havnearbejder på Aarhus Havn kom alvorligt til skade.

I 2011 skulle folk fra Cargo Service surre nogle vindmøllevinger fast på et specialskib, der er indrettet til at fragte vinger.

Fastsurringen foregik med kæder, der blev strammet op ved hjælp af et værktøj, der kaldes en bjørn. Der var tre mand om opgaven. De to brugte hele deres vægt til at stramme bjørnen, mens den tredje holdt kæden på plads.

Pludselig gled krogen ud af kæden, og de to mænd tumlede om på dækket. Den ene fik en skade på armen og måtte sygemeldes. Hans skade blev anerkendt som en arbejdsskade.

Hans fagforening, 3F, rejste krav mod arbejdsgiveren, fordi man mente, at Cargo Service vidste, at metoden med at bruge kæder og bjørn var farlig.

Allerede i 2002 havde Arbejdstilsynet nemlig vurderet, at arbejdet med bjørne og forlængere var farligt og sundhedsskadeligt på grund af de akavede arbejdsstillinger og den store kraft, der skulle bruges for at stramme kæderne ordentligt.

Der er sket flere arbejdsulykker ved brug af bjørne og kæder, og havnearbejderne har flere gange klaget over anvendelsen.

Efter arbejdsulykken bruger man ikke længere kæder og bjørne på Aarhus Havn.

Vestre Landsret er enig med byretten om, at Cargo Service ikke har tilrettelagt arbejdet sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og at der i 2011 fandtes andre, mindre farlige arbejdsmetoder som for eksempel skraldetaljer.

Derfor er Cargo Service ansvarlig for arbejdsulykken. Hvor meget firmaet skal betale er endnu ikke opgjort, men sagens omkostninger løber op i knap 80.000 kr.