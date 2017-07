Serien, der er en af verdens dyreste og har flere danskere på rollelisten, er vokset i popularitet sæson for sæson. Og skal man tro anmelderne, bliver denne sæson endnu et fabelagtigt virvar af intriger, drama, blod og drager.

- Søndag aftens sæsonpremiere af "Game of Thrones" minder os alle om, hvorfor denne tv-serie er en af de bedste, der nogensinde er lavet, skriver anmelder Erik Kain for magasinet Forbes.

Han kalder premieren "en af de bedste og mest indtagende", han kan komme i tanke om fyldt med "den ene geniale scene efter den anden".

Også i Danmark vækker afsnittet "Dragonstone" begejstring.

- Selve banen bliver i den grad kridtet op i et yderst vellykket åbningsafsnit til syvende og andensidste sæson af "Game of Thrones", skriver Berlingskes anmelder og kvitterer med fem ud af seks stjerner.

Fanfavoritterne Jaime og Cersei Lannister, Arya, Bran og Sansa Stark, Jon Snow og ikke mindst dragedronningen Daenerys Targaryan er alle klar til kamp om tronen.

Sæson efter sæson har karaktererne fået følelserne frem hos seerne, og det ser altså ud til at fortsætte.

- Hvis sæsonpremieren er en indikator for, hvad vi kan vente os, vil denne sæson formentlig endnu en gang bevise, at når det kommer til at hovere i tv-branchens univers, hører dette drama hjemme i historiebøgerne, skriver CNN.

Der ligesom medierne The New York Times og Vanity Fair hæfter sig ved, at det nye afsnit med succes løfter arven fra sæson seks' finale - selv om tempoet er et lidt andet.

Anmelderne står ikke alene med deres roser. Også seerne virker glade for det nye afsnit.

På hjemmesiden IMDB, hvor brugere kan anmelde og give stjerner til tv-serier og film, har første afsnit få timer efter premieren høstet en bedømmelse på ni ud af ti mulige stjerner.