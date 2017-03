Gade er uenig med regeringen om politikeres lønforhøjelse

Forslaget har til hensigt at gøre det muligt for politikere selv at fastsætte deres egne løn- og pensionsforhold.

Søren Gade så gerne, det blev til virkelighed.

- Når man hører debatten, kender hykleriet ingen grænser. Man står på talerstolen og tuder over, at ens vederlag er for højt, og pensionen er for høj.

- Men når man får muligheden for selv at bestemme over sit vederlag og pension, mener man det så reelt ikke alligevel. Det hykleri vil jeg gerne være med til at udstille, siger Søren Gade til TV2.

Alligevel stemmer Venstre - sammen med resten af VLAK-regeringen - nej til Socialdemokratiets forslag, siger Gade.

- Regeringen er imod. Og Venstre støtter regeringen. Så Venstre som parti er imod forslaget, siger han.

Spørgsmål: Hvad er det, regeringen har imod forslaget?

- Det må du spørge regeringen om, siger han.

Gade møder ikke op i folketingssalen, når der skal stemmes om Socialdemokratiets forslag.

Ifølge TV2s oplysninger havde Venstre oprindeligt givet Socialdemokratiet tilsagn om støtte til forslaget.

Men efter et møde i regeringens koordinationsudvalg mandag besluttede statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og den øvrige regeringstop, at de alligevel ikke ville bakke op om forslaget.