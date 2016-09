Gående mand på nordjysk motorvej ramt og dræbt af personbil

- Klokken 1.55 får vi en anmeldelse om, at man har set en mand gå på motorvejen syd for afkørslen til Vodskov, siger Per Jørgensen, vagtchef ved Nordjyllands Politi.

Herefter blev en hundepatrulje sendt til stedet for at gennemsøge strækningen flere gange - dog uden at finde manden.

Efterfølgende gennemsøgte patruljen de grønne områder langs strækningen.

- Lige pludselig kan de høre omkring 800 meter syd for dem, at noget er blevet påkørt, og så skynder de sig at tage patruljebilen derhen. På motorvejen viser det sig så, at en bil har påkørt en mand, siger Per Jørgensen.

Patruljen påbegyndte straks førstehjælp, men mandens liv stod ikke til at redde.

Ingen i den bil, der påkørte manden, er kommet til skade, og alle er blevet tilbudt psykologhjælp.

Familien til den dræbte mand er endnu ikke underrettet.

En bilinspektør er tilkaldt, og Motorvej E45 er spærret på strækningen mellem Vodskov og Bouet i sydlig retning.

Strækningen forventes at blive genåbnet, inden morgentrafikken for alvor begynder, oplyser Per Jørgensen.