Fyrværkeribranche: Ulovlig krudt er voldsomt stort marked

- Det er et voldsomt stort marked. Vi kunne godt være nervøse for, at det er helt op til ti procent af den lovlige omsætning, der er ulovlig fyrværkeri, siger direktør Karsten Nielsen.

Lørdag advarer Sikkerhedsstyrelsen blandt andet mod, at der er solgt omkring 250 ulovlige batterier hos Krudtteltet, der har salgssteder flere steder i landet.

Ifølge Fyrværkeri Brancheforeningen kan der sagtens være mere ulovligt fyrværkeri tilbage i butikkerne. Men sandsynligvis er det allerede solgt og ligger ude hos borgerne.

- På den her tid af året, er det, der skal sælges, solgt af det ulovlige fyrværkeri, siger direktøren.

De tilbagetrukne batterier er "Black Out Eight" og "Six Best Possible" fra J Fireworks. Batterierne er produceret i 2016.

De pågældende fyrværkeribatterier er ulovligt sammenluntede, så de udgør et stort fyrværkeribatteri i stedet for flere små. De har dermed en størrelse, som gør dem ulovlige.