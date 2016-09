Fyrede medarbejdere bliver overladt til sig selv

En undersøgelse blandt medlemmer af fagforeningen HK/Privat, der har prøvet at blive fyret, viser nemlig, at langt de fleste ikke fik en hjælpende hånd fra arbejdspladsen efter opsigelsen.

De fleste mennesker, der oplever at blive fyret, er overladt til sig selv i jagten på et nyt job. Det skriver Avisen.dk.

I undersøgelsen har Epinion spurgt 899 deltagere om, hvilken hjælp de fik fra arbejdsgiveren ved deres sidste opsigelse. Den mest udbredte hjælp er mulighed for at søge nyt job i arbejdstiden. Det havde 13 procent oplevet. Ni procent har svaret, at de fik en økonomisk kompensation. Men hele 67 procent - altså to ud af tre - har slet ikke fået tilbudt en eneste af de 10 former for hjælp, der spørges til.

HK/Privat er først og fremmest fagforening for kontor- og IT-folk i det private. Derfor er man også helt på det rene med, at økonomien nogle gange kræver, at man må vinke farvel til medarbejdere, forklarer næstformand Marianne Vind.

- Sådan er vilkårene i dagens Danmark. Men medarbejderne knokler for deres arbejdsgiver i opsigelsesperioden, og så undrer det mig altså, at så mange bare bliver smidt ud på gaden uden hjælp. Det er dårlig dårlig reklame for virksomheden, siger Marianne Vind til Avisen.dk.

Hun mener, at en hjælpende hånd til fyrede ikke kun hjælper medarbejderen. Det hjælper også virksomheden.

- Hvis man går fra en arbejdsplads med rank ryg og er klar til at søge videre, så er det simpelthen guld værd for virksomheden. For så kan den ansatte fortælle venner, kommende kolleger og familien, at her er en virksomhed, der virkelig tager hånd om medarbejderne, forklarer Marianne Vind til Avisen.dk.

Hos branche- og arbejdsgiverforeningen Dansk Erhverv kommer det ikke bag på advokat Jannie Merete Pedersen, at fyrede medarbejdere er overladt til sig selv.

- Jeg synes ikke, det er overraskende. Og det burde heller ikke overraske HK, for det er ikke noget, medarbejdere har krav på. Vi er helt enige i, at en opsigelse skal ske på en ordentlig måde, men det er ikke ensbetydende med, at man skal have alle de her goder. Det kan selvfølgelig være helt fint, men man kan ikke sige, at en opsigelse er dårlig, bare fordi man ikke fik for eksempel psykologhjælp eller efteruddannelse, siger Jannie Merete Pedersen til Avisen.dk.