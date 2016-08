Fyns Politi har efterforsket en sædelighedssag mod en 45-årig mand, der nu er dømt for overgreb på to døtre (arkivfoto). Foto: Free/Colourbox

Fynsk far får syv år for overgreb på to døtre

Piger fortalte deres mor om, hvad faren havde udsat dem for. Overgreb stod på i lang tid.

Danmark - 31. august 2016 kl. 15:05 Af Ritzau

En far er onsdag blevet idømt fængsel i syv år, fordi han i lang tid udsatte sine to døtre for seksuelle overgreb. Dommen er afsagt af Østre Landsret i Odense. Her er straffen lempet en smule i forhold til den afgørelse, Retten i Odense nåede frem til i februar i år. Dengang lød dommen på fængsel i otte år.

Under forløbet har den 45-årige mand fra Odense nægtet sig skyldig. Den ene datter var 12 år, da faren indledte overgrebene mod hende. Ifølge anklagemyndigheden fandt de sted i hjemmet, i et lagerlokale på farens arbejdsplads og under en køretur. Senere kom turen til det andet barn, da hun var 14. Adskillige gange blev hun udsat for voldtægter i hjemmet. I august 2015 kom de to piger til at tale om, hvad de hver især havde været udsat for. De brød sammen og fortalte moren om det. Derefter blev forholdene anmeldt til politiet.