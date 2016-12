Den 57-årige advokat Erling Halskov svindlede for næsten syv millioner kroner. Han har selv tilstået at have begået underslæb, og han har fredag fået en fængselsstraf på tre år.

Fynsk advokat skal tre år i fængsel for millionsvindel

Den fynske advokat Erling Halskov idømmes en fængselsstraf på tre år, efter at han har begået underslæb for knap 6,7 millioner kroner. Det har Retten i Odense besluttet fredag.

De fleste af pengene var taget fra konti for dødsboer, men der var også taget penge fra erstatninger til misbrugte børn.

Den 57-årige advokat meldte sig selv til politiet i juli 2015 for at tilstå underslæbet. I retten har han også erkendt, at han har svindlet for de næsten syv millioner kroner.

Foruden fængselsstraffen skal han betale erstatning til de mange mennesker, som svindlen er gået ud over. Desuden frakendes han retten til at drive advokatvirksomhed.

I retten forklarede Erling Halskov, at svindleriet opstod, fordi hans advokatkontor og privatøkonomien haltede.

- Jeg går i sort for at sige det ærligt. Jeg mister sans og samling, og jeg sover stort set ikke, forklarede advokaten.

Han forsøgte at dække tabet ved at tage på kasino, men det havde han ikke held med.

Fængselsstraffen på tre år var som anklagemyndigheden havde krævet, men straffen er hårdere end den, som mandens forsvarer, advokat Anders Németh, gik efter.

Han håbede på en kombinationsdom, hvor den svindlende advokat skulle have to et halvt års fængsel, hvor kun seks måneder skulle gøres ubetinget.