To skydevåben er fundet hos en 26-årig mand, oplyser Fyns Politi (arkivfoto). Foto: Free/Colourbox

Fynbo havde to skydevåben for at forsvare sig mod bande

En dommer har fængslet en 26-årig mand i fire uger for ulovligt at have en revolver og en pistol.

Danmark - 14. februar 2017 kl. 13:37 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 26-årig mand fra Nordfyn er tirsdag varetægtsfængslet i fire uger for ulovligt at have været i besiddelse af en skarpladt pistol og en tromlerevolver. Det oplyser anklager Christian Nielsen fra Fyns Politi. Manden blev fremstillet i grundlovsforhør tirsdag eftermiddag. Her tilstod han, at han havde opbevaret pistolen i sin bil og revolveren på sin bopæl.

Den 26-årige mand forklarede under grundlovsforhøret, at det var frygten for overfald, der gjorde, at han havde våben tæt på sig. - Han forklarede, at han havde anskaffet våbnene for at kunne forsvare sig selv. Han havde et udestående med nogle bandemedlemmer. Men det ville han ikke nærmere ind på, lyder det fra anklager Christian Nielsen. Intet tyder på, at den 26-årige selv er medlem af en bande eller anden gruppering. Den nu varetægtsfængslede mand er også sigtet for at køre bil uden kørekort. - Nu skal vi have lagt enderne sammen. Der er ikke super meget efterforskning, men der er et par øvrige sigtelser. Så vi skal have samlet det hele, siger anklageren. Hvis sagen senere fører til dom, risikerer den sigtede en straf på mindst et års fængsel. Det er nemlig udgangspunktet i sager om skydevåben. Politiet oplyser, at manden blev afsløret ved en rutinemæssig kontrol af en bil med to mænd natten til tirsdag. Bilen blev standset i Bolbro. Og i køretøjet lå en pistol, oplyser anklager Christian Nielsen. Senere blev revolveren fundet på hans bopæl.