Fynbo fængsles for at fremstille 40 kilo speed

Ikke mindre end 40 kilo amfetamin skal manden både have fremstillet og have været i besiddelse af, lyder politiets sigtelse.

Politiet mener at have afsløret en fynsk mand i at producere store mængder amfetamin.

Den 49-årige mand, der blev anholdt onsdag formiddag, er torsdag blevet fængslet i fire uger. Det er sket i et lukket grundlovsforhør ved Retten i Odense, oplyser anklagerfuldmægtig Christian Nielsen.

Produktionen skal være sket i tiden op til anholdelsen på en adresse i en landsby nær Ejby.

Manden nægter sig skyldig, men har ikke appelleret dommerens kendelse til landsretten. I øvrigt sigtes han også for tyveri.

Om politiet faktisk har fundet amfetamin eller udstyr til fremstilling af det ulovlige stof, er ikke til at få at vide. En talskvinde for Fyns Politi siger, at man ikke ønsker at frigive oplysninger.

Mængden er stor sammenlignet med andre narkosager, og domstolene har i tilsvarende sager tidligere udmålt lange fængselsstraffe.

I en sønderjysk sag om smugleri af 29 kilo blev en tiltalt således idømt fængsel i 12 år.