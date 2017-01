En 39-årig østjysk vognmand, der er anklaget for omfattende svindel, aflønnede sine chauffører med 30 procent af lastbilernes månedlige omsætning. Han vidste ikke, at denne aflønningsform var ulovlig, hævder han. Arkivfoto.

Fuptiltalt vognmand: Vidste ikke aflønning var ulovlig

Østjysk vognmand undrer sig over, at Færdselsstyrelsen ikke greb ind over for ulovlig aflønning af chauffører.

Denne aflønningsform er ifølge anklagemyndigheden til fare for trafiksikkerheden og tilskynder til, at reglerne om køre- og hviletid overtrædes.

Vognmanden forklarer, at han først 4. april i år blev klar over, at aflønningsformen var ulovlig. Det skete, da en af lastbilerne blev standset af politiet ved et rutinetjek, hvorefter sagen begyndte at rulle.

Efter 4. april er aflønningen af chauffører ifølge den tiltalte ændret, så den nu består af en timeløn, der følger overenskomsten på området.

Den 39-årige undrer sig også over, at Færdselsstyrelsen ikke reagerede, da man i 2015 fornyede firmaets tilladelser. Dengang indsendte han kopier af tre ansættelseskontrakter til styrelsen.

Han fik tilladelsen fornyet uden problemer.

Vognmanden, der selv kører lastbil, når behovet opstår, er også tiltalt for omfattende dokumentfalsk.

Det er ifølge anklagen sket ved, at han selv og syv andre chauffører snød med det såkaldte førerkort. Det er et personligt kort, der dokumenterer chaufførernes kørsel og pauser.

Ifølge anklagen skal vognmanden og chaufførerne systematisk have snydt med brugen af disse kort.

Den 39-årige erkender et enkelt tilfælde af dokumentfalsk, men nægter sig skyldig i alle de øvrige anklager mod ham.

Hvis domsmandsretten finder den 39-årige skyldig, bør det ifølge anklageren koste ham en frihedsstraf på mindst otte måneders fængsel samt en bøde på 919.500 kroner.

Desuden skal han ifølge anklageren fradømmes retten til at beskæftige sig med godstransport.

Der er afsat hele 18 retsdage til den omfattende sag, der begyndte i november.

Der ventes dom i sagen i begyndelsen af februar.