Retten i Kolding skal tage stilling til, om et dansk oliehandelsfirma har snydt en kunde i Malaysia for 24,3 millioner kroner. Det skal ifølge Bagmandspolitiet være sket ved, at det danske firma systematisk har leveret mindre skibsbrændstof, end den malaysiske kunde havde betalt for. Foto: Free/Jan Bjerre Lauridsen, Ritzau

Send til din ven. X Artiklen: Fuptiltalt firma: Bagmandspolitiet er hoppet på limpind Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fuptiltalt firma: Bagmandspolitiet er hoppet på limpind

Forsvareren for svindeltiltalt firma mener, at Bagmandspolitiet er på tynd is med anklage om millionsvindel.

Danmark - 15. september 2016 kl. 12:31 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er ikke fugls føde på anklagen mod et dansk oliehandelsfirma om at have fiflet med fakturaer for 24,3 millioner kroner. Sådan lyder det fra firmaets forsvarer, Jacob Skude Rasmussen, da han torsdag kommer med sine afsluttende bemærkninger ved Retten i Kolding.

Det er Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet - i daglig tale Bagmandspolitiet - der har rejst tiltale mod firmaet og to topchefer. Anklagen går på, at firmaet, der handler med skibsbrændstof, systematisk skal have overfaktureret en kunde i Malaysia, Pacific Inter-Link. Svindlen med brændstof til skibe skal være foregået over en årrække. Ifølge anklagemyndigheden er fortjenesten for overfaktureringen blevet delt med skattelyselskabet Templar. - Den her sag bærer præg af, at man fra anklagemyndighedens side ikke har sat sig ind i, hvordan det foregår, når bunkers (skibsbrændstof, red.) leveres i praksis, siger Jacob Skude Rasmussen torsdag i Retten i Kolding. Han forklarer, at det er helt almindeligt, at man som leverandør af skibsbrændstof benytter en række underleverandører. Det danske firma har ifølge Jacob Skude Rasmussen fuld dokumentation fra dets underleverandører for, at den bestilte mængde olie blev leveret til to skibe hos det malaysiske rederi. Hvis olien ikke var blevet leveret i den bestilte mængde, ville de to malaysiske skibe slet ikke kunne have holdt sig flydende på verdenshavene, lyder det fra forsvareren. - Man hører ikke fra kunden, at der ikke blev leveret. Der blev ikke reklameret, og skibene gik ikke i stå, siger Jacob Skude Rasmussen. Han mener, at Bagmandspolitiet er blevet spændt for en vogn, da man besluttede sig for at rejse tiltale. - Vi står her, fordi Bagmandspolitiet hoppede på limpinden og lod sig involvere i en kommerciel tvist mellem Pacific Inter-Link og min klient, siger Jacob Skude Rasmussen. Efter at have indgivet politianmeldelse mod det danske firma trak den malaysiske kunde senere anmeldelsen tilbage. Det skete, efter at der var indgået et forlig med det danske firma. Selv om anmeldelsen blev trukket tilbage, valgte Bagmandspolitiet alligevel at forfølge sagen og rejse tiltale. Sagen har verseret siden maj, og det sidste retsmøde afholdes torsdag. Det tiltalte firma og dets to topchefer er beskyttet af navneforbud.