Fund i svensk farvand var ikke del af et lig

Fundet af en genstand i svensk farvand ved Falsterbo viser sig ikke at stamme fra et menneske, oplyser myndighederne torsdag aften ifølge svenske medier.

En retsmedicinsk undersøgelse på universitetet i Lund har torsdag aften imidlertid vist, at genstanden ikke er del af et menneskelig, skriver Sydsvenskan. I stedet stammede den fra et dyr, oplyser nyhedsbureauet TT.

Det var en civil borger, der slog alarm lidt før klokken 12 torsdag. Et område i Höllviken blev afspærret, dykkere blev tilkaldt, ligesom en helikopter var i luften.

Indsatsen skyldtes, at en cyklist mandag i vandet ved Vestamager opdagede det, der skulle vise sig at være torsoen fra liget af Kim Wall.

Ifølge politiet er der sket en bevidst afskæring af hoved, arme og ben. Derfor har en større styrke fra Beredskabsstyrelsen været ude langs Amagers vandkant for at lede efter kropsdele. Denne undersøgelse endte torsdag eftermiddag uden resultat.

Det var 10. august, at Kim Wall valgte at sejle ud med Peter Madsen på den private ubåd "Nautilus" fra Københavns Havn.

Under turen mistede hun livet. Det skete ved en ulykke, har Peter Madsen forklaret i et retsmøde i Københavns Byret.

Politiet har sigtet den 46-årige mand, der kaldes Raket-Madsen, for drab. Denne mistanke var dog ikke solidt underbygget, da han blev fremstillet for en dommer i lørdags. Dommeren mente i stedet, at der er begrundet mistanke om, at han "i hvert fald" har gjort sig skyldig i uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.

Peter Madsen nægter sig skyldig.