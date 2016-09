Fuld direktør idømt fængsel for bombetrussel mod SAS

50-årig mand kaldte stewardesse for "bitch" på flytur. Men han nægter at have truet med at bombe SAS.

- Retten finder, at en udtalelse som denne har en sådan karakter, at den er egnet til at fremkalde alvorlig frygt hos stewardessen og resten af besætningen, siger retsformand Rikke Ekholm Møllgaard.

Den 50-årige direktør har allerede afsonet sin straf, da han har siddet varetægtsfængslet i en måned.

Dommen er en mellemting mellem, hvad anklageren og forsvareren krævede. Mens forsvareren såede tvivl om, hvorvidt manden overhovedet fremsagde truslen, holdt anklageren fast i, at en stewardesse klart og tydeligt havde hørt ham.

Netop den svenske stewardesses vidnesbyrd lægger retten vægt på i sin begrundelse for dommen.

I retten fortalte hun, at den litauiske direktør var vred, fordi han mente, at han fik dårlig service på flyet. Han spurgte hende også, om hun vidste, hvem han var, og hvad han lavede.

- Han sagde, ved du, hvad jeg kan gøre? Jeg kan betale en million dollar og bombe SAS, sagde hun.

Men det ligger meget langt fra direktørens egen forklaring. Han indrømmede i retten, at han kaldte en af stewardesserne for en svensk "bitch". Han bad desuden også om en liste over besætningens navne for at klage over den.

Han nægtede imidlertid at have fremsagt truslen.

- Jeg har ikke sagt det. Jeg sagde, at selv hvis jeg får en million dollar, ville jeg ikke flyve med SAS igen, sagde manden, der til dagligt er direktør i en møbelvirksomhed.

Manden var på forretningsrejse i Kina med to kolleger og drak en del alkohol på turen mod Kastrup, hvor han skulle mellemlande. Han blev ifølge SAS-personalet vred, da han blev nægtet mere alkohol, ikke måtte drikke medbragt risvin og fik ransaget en taske.

Den 50-årige direktør tager sig betænkningstid i forhold til at anke dommen, der også skal forbi Statsadvokaten. Sagen har principiel interesse, da den omhandler en bombetrussel, og derfor tager anklagemyndigheden også stilling til, om der skal ankes.