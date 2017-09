Frivilligt arbejde hjælper psykisk syge tilbage på sporet

Resultatet af undersøgelsen kommer, samtidig med at en arbejdsgruppe nedsat af regeringen netop anbefaler, at flere udsatte borgere skal aktiveres i foreningslivet.

- Med undersøgelsen har vi fået dokumenteret det, vi ser hver dag i Sind: At frivilligt arbejde kan være en vej til at få det bedre, siger Knud Kristensen, formand for Sind.

Det er ph.d. og forsker Lars Holmboe, der står bag undersøgelsen. 28 personer, der har haft - eller lever med - alvorlige psykiske sygdomme, medvirker i forskningsprojektet.

Ifølge Lars Holmboe gør det en betydelig forskel for psykisk syge at være en del af en forenings netværk:

- Mange, der har alvorlig psykisk sygdom, er ofte isoleret.

- Det at have mod til at være sammen med andre og være en del af et fællesskab, hvor man får noget og måske samtidig giver noget, fremmer processen mod at få det bedre og blive raskere, siger Lars Holmboe.

De medvirkende i undersøgelsen peger på, at det frivillige arbejde giver dem ny energi, selvtillid og struktur i hverdagen.

En arbejdsgruppe nedsat af regeringen har torsdag afleveret dens anbefalinger.

Her peger man netop på aktivering af udsatte borgere i foreningslivet som en af vejene til et mere inkluderende fællesskab.

En målsætning, som Knud Kristensen fra Sind kan skrive under på.

Men det er lettere sagt end gjort.

Som psykisk syg kan det måske være svært at finde overskuddet til at gå ind i foreningslivet.

Omvendt kan der også blandt foreninger være en vis berøringsangst over for psykisk syge.

- Første skridt på vejen er at gøre opmærksom på, at sådan her forholder det sig.

- Næste skridt er, at de frivillige sociale organisationer skal klædes på til at tage hensyn til de særlige udfordringer, som mennesker med psykiske lidelser har, siger Knud Kristensen.

Regeringen skal på baggrund af arbejdsgruppens anbefalinger udarbejde en ny strategi for civilsamfundet.

Den er en del af regeringens sammenhængsreform, som innovationsminister Sophie Løhde (V) står i spidsen for.