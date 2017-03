Frivillige kan nu forsikres mod ulykker ved besøg hos ældre

Folketinget har torsdag vedtaget et lovforslag, som giver kommuner og regioner mulighed for at tegne ulykkes- og ansvarsforsikring for borgere, der leverer en frivillig indsats.

Det har længe været et ønske fra kommunerne. Ifølge børne- og socialminister Mai Mercado (K) er det godt, at lovforslaget nu er vedtaget.

- Det er afgørende, at vi giver vores mange frivillige rundt om i landet de bedste vilkår for at kunne yde den store indsats, de gør.

- At kommuner og regioner fremover kan forsikre dem, er en væsentlig del af arbejdet med at fjerne hindringer for frivillige, så det bliver lettere for dem at engagere sig, siger Mercado i en pressemeddelelse.

Statsforvaltningen afgjorde i december 2014, at kommunerne ikke må forsikre frivillige mod at komme til skade.

Efterfølgende satte den daværende indenrigsminister, Morten Østergaard (R), gang i en undersøgelse af kommuners mulighed for at tegne forsikringer for frivillige.

Konklusionen for et år siden var, at kommunernes forsikringer af frivillige er i strid med det grundlæggende princip om, at "begunstigelse af enkeltpersoner kræver lovhjemmel".

I april sidste år meldte den daværende social- og indenrigsminister, Karen Ellemann (V), ud, at reglerne skulle laves om. Og den proces er altså slut nu.

- Hver eneste dag tager civilsamfundet ansvar for udviklingen af vores fælles velfærdssamfund.

- Så skylder vi også at skabe de nødvendige forudsætninger for at hjælpe dem, hvis uheldet er ude, siger Mercado.

Loven træder i kraft 1. juli 2017.

Alle partier minus Enhedslisten og SF stemte for forslaget. Alternativet stemte hverken for eller imod forslaget.

Hvis kommuner og regioner vælger at tegne en forsikring med frivillige, skal den tegnes på samme vilkår som for ansatte. Det oplyser Børne- og Socialministeriet.