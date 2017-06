Frit lejde har resulteret i over 1600 afleverede våben

Fra 1.-9. juni har politiet på landsplan således modtaget over 1600 våben af forskellig slags.

I hele juni har danskerne frit lejde. Det betyder, at man anonymt og straffrit kan aflevere våben til politiet.

Det viser en opgørelse fra Rigspolitiet.

- Vi er meget, meget tilfredse med det store antal våben, der allerede er indbragt.

- Hvert eneste ulovlige våben, vi får fjernet fra gader og hjem, er helt sikkert en sejr, siger politiinspektør Henrik Sønderby fra Rigspolitiets Nationalt Kriminaltekniske Center.

Han opfordrer alle, der overvejer at aflevere deres våben, til at gå ned på den nærmeste politistation og gøre det.

- Frit lejde-aktionen kører meget sjældent, så det er nu, man skal få det gjort, hvis man har haft de overvejelser eller har haft dårlig samvittighed over at have ting liggende, som man godt vidste ikke var helt lovlige, siger Henrik Sønderby.

I alt er der indtil videre blevet afleveret 874 skydevåben, 228 luft- og fjedervåben og 562 blankvåben - knive, sværd og lignende.

Dertil kommer 320 eksplosivstoffer, 129 af kategorien "andet" og betydelige mængder ammunition.

Muligheden for at aflevere våbnene anonymt og straffrit sker på grund af regeringens "Bandepakke III".

Som følge af den blev minimumsstraffen for besiddelse af ulovlige skydevåben skærpet.

Den øgede minimumsstraf trådte i kraft 27. maj.

Det betyder, at man kommer minimum to år i fængsel, hvis man bliver pågrebet med et ulovligt skydevåben på gaden i dag.

Nordsjællands politikreds er der, hvor der er blevet afleveret flest skydevåben. Her har man modtaget 124.

I Nordjyllands politikreds er der blevet flest eksplosivstoffer. Helt præcis 105. Den politikreds, der har modtaget næstflest er Sydøstjylland med 51.

Københavns Vestegns politikreds er med 107 indtil videre den kreds, der har modtaget flest blankvåben.

Sidste gang, der var frit lejde til at aflevere våben, var i 2013. Her fik politiet 8637 skydevåben, 4035 blankvåben og 1335 eksplosivstoffer indleveret.