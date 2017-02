Friskoleformand: Giv folkeskolen frihed og selvstyre

Formanden for Dansk Friskoleforening, Peter Bendix Pedersen, advarer mod at bruge friskolernes fremgang og folkeskolens tilbagegang til gensidig mudderkastning.

- Friskoler opstår, fordi der er et behov. Men vi har ikke noget behov for at blive flere elever i friskolen. I stedet bør vi sammen bruge kræfterne på at udvikle Danmarks unikke skolesystem, siger han.

Så i stedet for at bekymres over væksten i antallet af friskoleelever opfordrer han til at fokusere på, hvordan folkeskolen lærer af friskolernes succes.

- Der er rigtigt meget uro om folkeskolen, som er blevet en politisk slagmark, og folk kører træt i det. Eller også lukkes den lokale skole, og dine børn skal køre langt til en kæmpestor skole, siger han.

Han peger på, at friskolernes succes bygger på selvstyre.

- Vi har så travlt med at være bekymrede for folkeskolen, at vi glemmer fuldstændigt at tage ansvar for den. Kom ind i kampen for folkeskolen. Alle de politikere og kommunalbestyrelser skal ud af skolegården, så ledere og lærere får ro til at lave skole.

- Der er brug for mere frihed og selvstyre i folkeskolen. Det er ledere, lærere og forældre, der skal styre det. Når folk får frihed, tager de ansvar. Politikerne og forvaltningerne har lavet rammerne, og så skal de ikke blande sig i mere, siger han.

- Vi har verdens bedste grundskole, og vi er ikke engang tilfredse med det. Det er ikke til at holde ud, siger Peter Bendix Pedersen.

Han mener, at friskoler og folkeskoler skal tale hinanden op og ikke rakke hinanden ned.

- Det er blevet en påstand, at friskoler får penge i hoved og røv. Men hver gang en folkeskoleelev koster 100 kroner, får vi 75 kroner.

- Det er også en myte, at friskolerne kun har privilegerede elever. Men der er specialklasseopgaver, vi har svært ved at løfte, og som måske også bør være en offentlig opgave. Ligesom private hospitaler heller ikke tager sig de mest specialiserede opgaver i sundhedsvæsnet, siger han.